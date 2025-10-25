Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Blind kritisch op Ajax-beleid: "Alex, het is vijf voor twaalf"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Danny Blind
Danny Blind Foto: © BSR Agency

Danny Blind heeft in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad uitgelegd waarom hij deze zomer opstapte uit de raad van commissarissen van Ajax. De oud-bondscoach stoorde zich aan de manier waarop de besluitvorming binnen de club verliep, vooral rond transfers in de laatste dagen van de zomerwindow.

Blind vertelt dat hij zich niet kon vinden in ‘hoe processen binnen de club lopen’. Als voorbeeld noemt hij de gang van zaken rond de spitspositie, nadat Brian Brobbey vertrok naar Sunderland. "Toen was Bertrand Traoré de tweede spits in de constellatie voor dit seizoen. Vier dagen voor het einde van de transferperiode zegt de directie ineens: Traoré gaat toch ook nog weg. Ik zei toen tegen Alex Kroes: Alex, het is vijf voor twaalf."

Volgens Blind probeerde Ajax op het laatste moment een oplossing te vinden. "Op de één na laatste dag komen ze vervolgens met Kasper Dolberg aan, van wie ik al had gelezen dat die zelf Celtic had afgezegd, ondanks dat die club meer dan tien miljoen voor hem bood bij Anderlecht", vervolgt Blind senior. "Ik zei: let maar op, je gaat als Ajax nu elf of twaalf miljoen moeten betalen als je voor Dolberg gaat. De hoofdprijs voor een spits van 28 jaar zonder restwaarde."

Ajax legde uiteindelijk inderdaad zo’n tien miljoen euro neer voor Dolberg. Voor Blind was het niet de enige kwestie die hem stoorde. Ook andere dossiers gaven hem het gevoel dat er geen duidelijke lijn zat in het technisch beleid. Zo noemt hij onder meer de komst van Ko Itakura, terwijl er intern gesproken werd over het klaarstomen van Aaron Bouwman, en het plan om de jonge James McConnell te huren voor de ‘6’-positie, terwijl de clubleiding eerder had aangegeven te zoeken naar een ervaren opvolger van Jordan Henderson.

Volgens Blind bevestigen al die voorbeelden het gebrek aan structuur binnen Ajax. "Ik vind dat je strategisch logische keuzes moet maken en zorgvuldig een aantal processen moet doorlopen in je selectiebeleid", zegt hij. "De vorige rvc is bij Ajax gesneuveld op het feit dat dit niet gebeurde. En deze zomer is het weer niet goed verlopen. Dáárop heb ik mijn beslissing om te stoppen gebaseerd."

