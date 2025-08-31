Blind kritisch op Ajax: "Dat had met dit programma gemoeten"

Ajax krijgt scherpe kritiek van Danny Blind. De oud-voetballer en voormalig trainer van de Amsterdammers vindt dat het team van John Heitinga tegen FC Volendam geen punten had mogen verspelen, maar toch eindigde de wedstrijd in 1-1.

"Het is duidelijk dat het nog niet staat zoals je hoopt dat het staat", begint Blind in de studio van Ziggo Sport. "Dat is altijd met nieuwe spelers. Het is niet dat we daar een karrenvracht van hebben, maar wel een klein handjevol. Dat is altijd weer even zoeken, zodat het in elkaar valt."

Ajax begon de Eredivisie slecht met puntenverlies bij Go Ahead Eagles en FC Volendam, maar won thuis van SC Telstar en Heracles Almelo. "Elk punt wat je nu verliest... Go Ahead uit is een lastige wedstrijd, maar bij Volendam mag je in principe geen punten verspelen. Dan had je nu op tien of twaalf punten gestaan uit vier wedstrijden. En dat had met dit programma gemoeten."

Blind had verwacht dat Ajax na vier speelrondes meer punten en beter spel zou hebben. "Je hoopt dat ze verder zijn. Je hebt een lange voorbereiding zonder play-off wedstrijden in Europa. Maar dat weet Heitinga ook wel, dat benadrukte hij gisteren ook", aldus de voormalig trainer en speler van de Amsterdammers.