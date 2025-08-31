AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Blind kritisch op Ajax: "Dat had met dit programma gemoeten"

Voetbal
Cherine Benjmil
Danny Blind
Danny Blind Foto: © Pro Shots

Ajax krijgt scherpe kritiek van Danny Blind. De oud-voetballer en voormalig trainer van de Amsterdammers vindt dat het team van John Heitinga tegen FC Volendam geen punten had mogen verspelen, maar toch eindigde de wedstrijd in 1-1.

"Het is duidelijk dat het nog niet staat zoals je hoopt dat het staat", begint Blind in de studio van Ziggo Sport. "Dat is altijd met nieuwe spelers. Het is niet dat we daar een karrenvracht van hebben, maar wel een klein handjevol. Dat is altijd weer even zoeken, zodat het in elkaar valt."

Ajax begon de Eredivisie slecht met puntenverlies bij Go Ahead Eagles en FC Volendam, maar won thuis van SC Telstar en Heracles Almelo. "Elk punt wat je nu verliest... Go Ahead uit is een lastige wedstrijd, maar bij Volendam mag je in principe geen punten verspelen. Dan had je nu op tien of twaalf punten gestaan uit vier wedstrijden. En dat had met dit programma gemoeten."

Blind had verwacht dat Ajax na vier speelrondes meer punten en beter spel zou hebben. "Je hoopt dat ze verder zijn. Je hebt een lange voorbereiding zonder play-off wedstrijden in Europa. Maar dat weet Heitinga ook wel, dat benadrukte hij gisteren ook", aldus de voormalig trainer en speler van de Amsterdammers.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Brian Brobbey en Serdar Gözübüyük

Gözübüyük uitgeroepen tot beste scheidsrechter: "Hij is de baas"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren imponeert en doet onthulling: "Daarvoor ben ik hier"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Danny Blind Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd