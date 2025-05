Blind lacht: "De opbrengst hebben we in heel goede drank omgezet"

"Ik had al aangegeven dat ik de laatste wel wilde nemen", blikt hij terug in het magazine Helden. "Dat houdt in dat je niet meer aan bod komt of je neemt de beslissende en kunt matchwinnaar worden. Het werd het laatste. In de hoek, links van de keeper, tegen het netje. Ik nam ze nooit, dus die keeper kon mijn favoriete hoek niet weten. Voor een rechtsbenige speler, zoals ik, is dat links van de keeper", legt Blind uit.

"Onderweg naar de stip lopend heb ik hetzelfde gedaan als ik de anderen had aangeraden: focussen en vasthouden aan wat je bedacht hebt te doen. Met voldoende snelheid richting het zijnet moest goed genoeg zijn", vervolgt hij. "Achteraf had ’ie iets lager gemogen; een halfhoge strafschop is makkelijker voor een keeper. Maar de keeper ging naar de verkeerde hoek, dus was ’t een toppenalty, haha. Ik was matchwinnaar", aldus Blind.

"Geweldig, want als verdediger ben je dat niet zo snel. Nu, bijna dertig jaar later, word ik er nog wel eens op straat over aangesproken", constateert hij. "Ik werd ook man of the match en dat bleek een Toyota van zo’n 40.000 dollar op te leveren. Leuk, maar wat moest ik ermee en hoe zou ik hem in Nederland krijgen? Gelukkig is het gelukt hem daar diezelfde avond nog te verkopen. De opbrengst hebben we in heel goede drank omgezet en het restant heb ik verdeeld onder de fysio’s, materiaalman Sjakie Wolfs en andere Ajax-personeelsleden", onthult Blind.

"Tijdens de terugvlucht naar Amsterdam was er ineens consternatie", herinnert hij zich nog. "Er zou iets met het papierwerk niet in orde zijn en daarom vlogen boven Kazachstan ineens Russische straaljagers naast ons KLM-toestel en moesten we terug naar Tokio. Daar dachten jongens die hadden liggen slapen dat we net op Schiphol waren geland: ah, we zijn er. Nee dus, we moesten opnieuw aan de terugvlucht beginnen", besluit Blind zijn anekdote over het duel in Japan.