'Blind niet enige oud-Ajacied die terugkeer maakt': "Wellicht hij ook"

Ajax heeft de komende maanden veel werk aan de winkel op de transfermarkt. De club moet eerst een nieuwe trainer aanstellen. Maar de Amsterdamse club wil de selectie ook flink aanpassen en denkt daarbij aan oud-spelers.

"Bij Ajax moeten ze flink aan de bak. Míchel ligt nu op pole-position. Dus ook bij Ajax gaat er flink wat gebeuren, en wellicht ook met oud-Ajacieden, zoals Daley Blind. En ook wellicht Joël Veltman", zegt Mounir Boualin bij Transfermind van Soccernews.

"Maar Ajax zal eerst een nieuwe trainer gaan halen, zodat ze daarna een nieuwe basis kunnen gaan leggen voor het nieuwe Ajax", vervolgt Boualin. "Ik ben benieuwd wat ze daar gaan doen".