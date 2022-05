Geschreven door Idse Geurts 18 mei 2022 om 11:05

Daley Blind gaat niet vertrekken bij Ajax. Dit meldt de verdediger in het YouTube-programma Bij Andy in de Auto. Hoewel Blind nog niet met Alfred Schreuder heeft gesproken over zijn rol van volgend seizoen, verwacht de verdediger niet dat hij moet vertrekken.

Blind laat dan ook weten dat hij waarschijnlijk ‘gewoon’ blijft bij Ajax. “Zoals het er nu uitziet wel. Je weet het nooit. Er komt een nieuwe trainer en ik heb hem nog niet gesproken. Ik ken zijn plannen niet, maar ik ga er wel vanuit. Ik heb nog één jaar contract en een optie voor nog een jaar”, laat Blind weten.

De verdediger laat zich ook uit over de mogelijk drukke transferzomer die Ajax tegemoet gaat. Verschillende spelers, zoals Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui, lijken de club te gaan verlaten. Toch denkt Blind dat er niet nog meer spelers uit Amsterdam zullen vertrekken. “Er gaan al een paar spelers transfervrij weg, dus ik denk dat Ajax niet zo makkelijk spelers laat gaan. Je moet volgend jaar een elftal hebben dat weer in de Champions League en voor de titel gaat strijden”, laat de verdediger weten.