Blind onthult: "Ik ben blij dat hij niet naar Ajax is gekomen"

Danny Blind vertrekt bij Ajax als technisch commissaris. De clublegende benadrukt dat zijn vertrek niets te maken heeft met de geruchten over een mogelijke terugkeer van zijn zoon Daley Blind.

Volgens Danny Blind hebben die transferpraatjes geen enkele rol gespeeld bij zijn beslissing om Ajax te verlaten. "Ook weer zoiets", begint hij tegenover De Telegraaf. "Geen enkele! Wie me een beetje kent, weet dat ik nooit zo kinderachtig zou zijn op te stappen omdat Ajax Daley niet koopt."

"Sterker nog, ik ben blij dat hij niet naar Ajax is gekomen. Daley was bij Ajax onderwerp van kritiek en zal dat altijd zijn. Ik heb hem dan ook geadviseerd de transfer niet te maken. Maar Ajax zit in zijn hart. En hij had een clausule om gratis – althans voor heel weinig – terug te keren", vervolgt hij.

Waarom Ajax niet een deal met Daley Blind heeft laten lukken? "Laat ik benadrukken dat ik alle gesprekken over Daley aan me voorbij liet gaan, want ik wil geen belangenverstrengeling of zelfs de schijn daarvan. Alex Kroes en John Heitinga hebben met Daley gesproken. En op de laatste dag van de transfermarkt heeft Ajax aangegeven Daley over te willen nemen. Maar Girona hoefde daar niet meer aan mee te werken en wilde dat ook niet. Nogmaals, daar was ik persoonlijk wel blij mee", besluit de vader van Daley.