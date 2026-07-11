Blind ontkracht 'probleem' bij Ajax: "Dat wordt te groot gemaakt"

Daley Blind is blij om weer samen te werken met Míchel. Volgens de Ajacied is hij de geschikte trainer voor het voetbal dat ze graag spelen in Amsterdam.

"Hij heeft interessante ideeën over voetbal. Het liefst wil hij hoog druk zetten, maar dat kan niet elke wedstrijd. Soms moet je in een laag blok verdedigen. Ook daar heeft hij een goed plan voor. Hij is tactisch heel sterk", begint hij tegenover Het Parool.

"Hij beweegt makkelijk tussen de spelers", vervolgt de linkspoot. "Maar als het moet, kan hij ook autoritair zijn." De taalbarrière is volgens Blind een onzinverhaal. "Dat wordt te groot gemaakt. Op het veld merk ik weinig beperkingen. Een bespreking geven van een uur is misschien een ander verhaal. Maar de voetbaltaal is simpel. En zijn Engels wordt alleen maar beter."