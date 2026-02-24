Blind over aan Ajax gelinkte trainer: "Dat bevreemdde mij niet"

Danny Blind vindt het logisch dat Kjetil Knutsen een paar jaar geleden in beeld was bij Ajax. De voormalig commissaris van de club ziet de Noorse trainer indruk maken met FK Bodø/Glimt.

De stuntploeg uit Noorwegen verdedigde dinsdag een 3-1 voorsprong tegen Internazionale in de tussenronde van de Champions League. "Ze zijn heel compact als ze de bal niet hebben en hebben heel veel dynamiek als ze de bal wel hebben. Het is heel verzorgd. Dat is de hand van de trainer", aldus Blind bij Ziggo Sport.

Knutsen werd in 2023 al genoemd als mogelijke kandidaat in Amsterdam. "Ik weet het niet, want ik was toen bij het Nederlands elftal en niet meer als commissaris in die periode, maar ik heb ook gelezen dat hij een kandidaat was. Dat bevreemdde mij niet", zegt Blind.

Of Knutsen nu nog steeds een geschikte optie zou zijn voor Ajax, hangt volgens Blind ook af van het verdere verloop in Europa. "Als ze doorkomen, dan denk ik dat hij in hogere competities een lijntje uit gaat zetten." Dat vindt hij niet opportunistisch. "Dan wordt het een optelsom", verwijst hij naar de eerdere successen van Bodø/Glimt, dat onder meer Manchester City en Atlético Madrid wist te verslaan. "Voor een Noors clubje overwinteren in de Champions League, dan heb je het goed gedaan. Als je dan weer een ronde verder komt, dan doet hem dat goed."

Presentatrice Hélène Hendriks merkte op dat Knutsen nog tot 2029 onder contract staat in Noorwegen. "Ajax heeft niet al het geld van de wereld. Ze hebben net een hele Spaanse technische staf aangeschaft bij Jong Ajax", grapte zij.