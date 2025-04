Blind over ex-Ajacied: "Kan zelfs Vinicius onzichtbaar maken"

"Hij heeft een heel goede ontwikkeling doorgemaakt," begon Blind, die Timber nog goed kent uit zijn Ajax-tijd. "Het was in mijn ogen niet zo'n verrassing, ik vond hem bij Ajax al heel sterk. Maar hij is nog veelzijdiger geworden. Hij kan als linksback spelen. Hij kan ook nog centraal spelen, daar komt hij bij Arsenal niet zo aan toe. Het is een moderne verdediger. Hij is snel, hij is wendbaar, hij is explosief en blijft naar de bal kijken."

Blind ziet in Timber een complete verdediger die zich op meerdere posities staande houdt in de Premier League. "Ik kan geen type bedenken waar hij tegen in de problemen zou komen. Hij is heel snel op de eerste meters en dan kan je ook Vinicius onzichtbaar maken."

Timber, die door een zware kruisbandblessure lange tijd uit de roulatie was, is dit seizoen een vaste waarde geworden bij Arsenal. Een ontwikkeling die volgens Blind veel zegt over zijn karakter en kwaliteit. "Natuurlijk ligt dat ook aan het niveau waarop hij nu acteert. Dat vraagt ook veel van je. Als je dat goed oppakt dan word je ook beter. Heel knap, want met een kruisbandblessure lig je er al snel een jaar uit. Hij is echt een vaste waarde."