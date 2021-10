Geschreven door Jessica Westdijk 05 okt 2021 om 12:10

Daley Blind was na afloop van Ajax – FC Utrecht (0-1) duidelijk geïrriteerd. De verdediger werd door de NOS gevraagd wat hij ervan vindt dat door velen wordt gedaan als Ajax elke wedstrijd eenvoudig moet winnen.

“Wij nemen jullie niet zo serieus”, was daarop het antwoord van de verdediger. “Na PSV konden we er niks meer van en daarna waren we weer de favoriet en de beste. Er zit niets tussenin. Het is of het een of het ander. Volgens mij staan we sinds vorige week ook al in de Champions League-finale dus nee, we nemen het allemaal niet zo serieus.”

“Ik heb het vaker gezegd: we zijn zelf onze grootste tegenstander. We hebben genoeg kansen gecreëerd en we moeten het zelf afmaken. We hebben zelf gewoon niet goed genoeg gespeeld. Zo lang het 0-0 blijft, blijft het tricky. Zij krijgen één mogelijkheid en die gaat erin. We moeten deze wedstrijd gewoon winnen en hebben van onszelf verloren”, blikte hij terug op de wedstrijd.