Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Blind over nieuwe concurrentiestrijd Ajax: "Moeten het uitvechten"

Thomas
bron: Ziggo Sport
Danny Blind
Danny Blind Foto: © Pro Shots

De strijd om de spitspositie bij Ajax belooft spannend te worden. Met zowel Kasper Dolberg als Wout Weghorst in de selectie is het voor trainer John Heitinga kiezen tussen twee goede spelers. Danny Blind, die vrijdag zijn vertrek uit de raad van commissarissen aankondigde, wil er geen voorspelling aan wagen bij Ziggo Sports.

"Het moet altijd blijken", begon Blind over de terugkeer van Dolberg een succes kan worden. "Hij heeft in het seizoen 2017/2018 een fantastisch jaar gehad en het jaar daarna was het wat minder. Toen heeft hij ook de transfer naar het buitenland gemaakt."

Dolberg speelde daarna voor OGC Nice, Sevilla en Hoffenheim, zonder echt door te breken. "Uiteindelijk is hij bij Anderlecht terechtgekomen en daar zijn de statistieken goed. Hij is ook wat ouder geworden, 27 volgens mij, dus dan moet je wel stabieler zijn geworden. Spitsen zijn wat grilliger en hij heeft wel ups and downs gehad in zijn carrière. Ik hoop dat hij nu de stabiliteit heeft om uit te groeien tot een vaste waarde."

Voorlopig lijkt Weghorst de voorkeur te genieten. De spits scoorde in de eerste vier competitiewedstrijden al drie keer. Blind ziet echter ook voor Dolberg kansen. "Zijn cijfers zijn goed, maar we hebben natuurlijk ook Wout Weghorst. Ze moeten het maar uitvechten."

James McConnell met Liverpool in de FA Cup

McConnell heeft toekomst bij Liverpool: "Dankt hij aan één kwaliteit"

0
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard

Ihattaren bijt van zich af: "Je moet het bij de feiten houden"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
