Blind over nieuwe concurrentiestrijd Ajax: "Moeten het uitvechten"

De strijd om de spitspositie bij Ajax belooft spannend te worden. Met zowel Kasper Dolberg als Wout Weghorst in de selectie is het voor trainer John Heitinga kiezen tussen twee goede spelers. Danny Blind, die vrijdag zijn vertrek uit de raad van commissarissen aankondigde, wil er geen voorspelling aan wagen bij Ziggo Sports.

"Het moet altijd blijken", begon Blind over de terugkeer van Dolberg een succes kan worden. "Hij heeft in het seizoen 2017/2018 een fantastisch jaar gehad en het jaar daarna was het wat minder. Toen heeft hij ook de transfer naar het buitenland gemaakt."

Dolberg speelde daarna voor OGC Nice, Sevilla en Hoffenheim, zonder echt door te breken. "Uiteindelijk is hij bij Anderlecht terechtgekomen en daar zijn de statistieken goed. Hij is ook wat ouder geworden, 27 volgens mij, dus dan moet je wel stabieler zijn geworden. Spitsen zijn wat grilliger en hij heeft wel ups and downs gehad in zijn carrière. Ik hoop dat hij nu de stabiliteit heeft om uit te groeien tot een vaste waarde."

Voorlopig lijkt Weghorst de voorkeur te genieten. De spits scoorde in de eerste vier competitiewedstrijden al drie keer. Blind ziet echter ook voor Dolberg kansen. "Zijn cijfers zijn goed, maar we hebben natuurlijk ook Wout Weghorst. Ze moeten het maar uitvechten."