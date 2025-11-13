AD Voetbalpodcast
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Blind reageert hard: "Allemaal onwaarheden, dan is het juist rancune"

Tom
bron: Ziggo Sport
Danny Blind op de tribune bij Ajax
Danny Blind op de tribune bij Ajax Foto: © Pro Shots

Danny Blind heeft bij Ziggo Sport hard gereageerd op de uitspraken van Rob Jansen, de zaakwaarnemer van de bij Ajax ontslagen trainer John Heitinga. Volgens Blind is er niks waar van de uitspraken van Jansen. 

Jansen zei in de podcast KieftJansenEgmondGijp dat Blind "een van de grootste gezwellen binnen Ajax" is en "een van de factoren van de shit bij Ajax". olgens Jansen zei Blind "vanaf dag één" tegen adviseur en clubicoon Louis van Gaal dat Heitinga "niks is", terwijl hij nooit met Heitinga had gesproken. Het "voortdurend manipuleren en beïnvloeden van Blind" zou in de ogen van de zaakwaarnemer hebben bijgedragen aan het ontslag van Heitinga.

Het is nogal wat", reageerde Blind  bij Ziggo Sport. "Het is van geen niveau. Hij moet zich schamen voor de leugens en het taalgebruik. Ik vind het niet gepast. Ik heb twee maanden geleden mijn afscheid aangekondigd en toen heb ik gelijk verkondigd dat ik me niet met serieuze kwesties kan bezighouden. Ik wilde niet over mijn graf regeren", vervolgde Blind. "Ik heb twee maanden lang totaal geen contact met Louis gehad. Pas afgelopen maandag heb ik hem gezien en een kopje koffie met hem gedronken."

Volgens Blind zou Jansen uit rancune zich negatief over hem hebben uitgelaten. Jansen was dertig jaar lang de zaakwaarnemer van Blind en later ook van zijn zoon Daley, maar in de biografie van Jansen stonden enkele passages die niet gewaardeerd werden. "Hij besteedde een gedeelte van de biografie om José Mourinho zwart te maken. Mourinho was destijds de trainer van Manchester United, waar Daley voetbalde. Dat was niet aangenaam, als iemand schrijft over de trainer waar jij nog mee moet werken", vertelt Blind.

"Toen besloten wij om de samenwerking te verbreken. Dus dit is een stukje rancune. Anders doet hij dit toch niet? Het zijn allemaal onwaarheden, dan is het juist rancune", zei Blind. "Ik heb nu weer te veel gezegd. Dit is ook het laatste wat ik erover heb gezegd."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid Danny Blind John Heitinga
