Geschreven door Jessica Westdijk 08 mei 2021 om 14:05

Onlangs werd door 12 clubs de Super League geïnitieerd. Een toernooi voor de grootste clubs, waarin 15 clubs een vaste plek hebben en 5 clubs op uitnodiging deel mochten nemen. Het idee was meer topwedstrijden en vooral meer inkomsten voor de deelnemende clubs.

Er ontstonden al snel felle protesten tegen het plan en binnen 48 uur was de Super League alweer van de baan. In gesprek met Ajax Life laat Daley Blind weten wat hij van het idee vindt: “Voetbal is van iedereen, vind ik. Je moet je plek veroveren. Hard werken. Goede prestaties moeten beloond worden met promotie of een kampioenschap en in mindere periodes kan degradatie je lot zijn”, zo is hij van mening. “Elke club moet in de Champions League kunnen spelen. Niet omdat je plekje gegarandeerd is.”

Eén van de andere ideeën om het voetballandschap te vernieuwen, is de BeNeLiga. Een gecombineerde competitie tussen België en Nederland, met als doel om deze competitie sterker te maken. Daarover is Blind iets positiever: “De BeNeLiga is wel een idee om de competitie te versterken, waardoor je betere spelers krijgt. Of je jonge spelers daarmee langer bindt, weet ik niet. Ajax heeft de laatste tijd ook veel jonge spelers wél aan zich weten te binden.”