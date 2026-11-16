Danny Blind vindt dat Ajax-trainer Míchel Sánchez voorlopig ondersteuning nodig heeft tijdens zijn persmomenten. Volgens de voormalig bondscoach beheerst de Spanjaard de Engelse taal nog niet voldoende om zijn tactische ideeën en analyses goed uit te leggen. Blind begrijpt dan ook niet waarom Ajax de trainer geen tolk aanbiedt.

In het programma De Maaskantine van Sportnieuws komt de Engelse taalvaardigheid van Míchel ter sprake. Robert Maaskant maakt daarbij een vergelijking met een andere Spaanse trainer. "We waren ons bij Xavi een beetje zorgen aan het maken of hij wel goed Engels sprak. Nou, die spreekt prima Engels. Bij Ajax is dat natuurlijk een klein beetje anders", stelt Maaskant. Blind benadrukt dat hij geen signalen heeft ontvangen dat de spelers moeite hebben om Míchel te begrijpen. Zijn zoon Daley, die eerder met de Spaanse trainer samenwerkte bij Girona, heeft daar volgens hem nooit over geklaagd. "Ik heb Daley er nog nooit over gehoord, dat het niet aankomt", reageert Blind.

"Ook niet bij Girona. Ik snap niet dat Ajax hem niet, als hij na afloop tekst en uitleg moet geven op het veld of in de perskamer, dat in zijn eigen taal laat doen. Want daar moet hij tot de kern kunnen komen, in het Engels is dat gewoon lastig." Volgens Blind is er een duidelijk verschil tussen het overbrengen van instructies aan spelers en het uitgebreid analyseren van een wedstrijd tijdens een persconferentie. Maaskant vraagt vervolgens of Blind vindt dat Ajax tijdens persconferenties daadwerkelijk een tolk moet inzetten. De voormalig bondscoach hoeft daar niet lang over na te denken. "Ja", antwoordt Blind resoluut.

"En geef hem dan nu even de tijd om dat Engels tot in detail te laten benoemen. Dat kan hij nu nog even niet, en dan blijft het oppervlakkig en wazig. Dat is voor niemand goed." De oud-Ajacied vindt dat de Amsterdamse club meer verantwoordelijkheid moet nemen om de trainer op dit vlak te ondersteunen. Door Míchel voorlopig in zijn moedertaal te laten spreken, zou hij zijn boodschap volgens Blind beter kunnen overbrengen. "Je moet hem beschermen, maar hem ook de kans geven om het goed te verwoorden en waar ze aan moeten werken."