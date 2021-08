Geschreven door Jeroen Baaij 22 aug 2021 om 14:08

Daley Blind stond als eerste voor de camera van ESPN. Op de vraag hoe Blind het vond, was de reserve aanvoerder kort en krachtig: “gewoon slecht gespeeld en dan verdien je het ook niet”.

Blind vond het positiespel erg traag. Het tempo lag gewoon te laag en we hadden heel veel moeite om de vrije man te vinden. Daardoor werden er voor rust nul kansen gecreëerd, aldus Blind. Op de vraag of het spel van Twente daarbij van invloed was, gaf Blind aan dat Ajax niet zo snel onder de indruk is. “Het begint met het feit dat we gewoon beter moeten beginnen”; aldus Blind. Blind gaf tevens aan dat Twente het Ajax wel lastig maakte, maar dat het aan Ajax lag dat de ploeg niet met de overwinning richting Amsterdam ging.

De verslaggever van ESPN vroeg Blind hoe Ajax dit kon omdraaien. Het antwoord daarop was eenvoudig; “je komt op 0-1 voor en dan moet je dat vasthouden”. Blind vertelde dat ondanks je niet goed in de wedstrijd zit dit soort wedstrijden wel moet winnen als Ajax. Blind vond dat de ploeg morgen deze wedstrijd goed moet evalueren en vooral kritisch op elkaar moet zijn. In de wedstrijd vond de middenvelder dat de spelers elkaar wel gewoon moet kunnen wijzen op dingen dien beter moeten.

Blind eindigde met het feit dat Ajax vandaag ondermaats heeft gepresteerd. Maar dat er geen reden tot paniek is omdat Ajax vaker heeft gejaagd.