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Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Daley Blind met een grote glimlach
Daley Blind met een grote glimlach Foto: © Pro Shots

Daley Blind maakt zich geen zorgen om trainer Míchel bij Ajax. Ondanks dat de voorbereiding wisselvallig begonnen is en de trainer zijn Engels nog moet bijspijkeren, heeft Blind veel vertrouwen.

"Hij is direct, gepassioneerd en to the point. Ik zal niet zeggen dat hij net als Louis van Gaal is, maar hij is wel heel duidelijk in wat hij wil zien op het veld", meent Blind tegenover Voetbal International. Ook is hij enthousiast over de 'verbinder' die Míchel is. "De trainer kan zich heel goed bewegen tussen de spelers, maar kan ook autoritair zijn wanneer het moet".

"Verder vind ik dat hij tactisch heel sterk is, hij is goed in het zien van de vrije ruimtes op het veld. En ik vind dat hij verdedigend een goed plan heeft", zegt Blind. "Ik heb dat in Spanje gezien, hoe de trainer wedstrijden tactisch aanpakte, nu ben ik ook benieuwd hoe hij dat in de Eredivisie gaat toepassen."

Afgelopen weken werd er veel geoefend op druk zetten. "Míchel is een trainer die graag hoog druk zet, maar ook weet dat je weleens in een laag blok terecht kan komen. En dat je dan de ruimtes klein moet houden. Je kan niet altijd hele wedstrijden druk zetten. Maar ik denk dat het een trainer is met veel goede ideeën, ik hoop dat hij die er allemaal uit kan persen hier."

Dat moet wel in het Engels, want Nederlands kan hij niet. Ik denk dat dat door de buitenwereld groter wordt gemaakt dan het is", zegt Blind. "Kijk, als je een presentatie van een uur moet geven is het natuurlijk anders, maar op het veld heb je gewoon de voetbaltermen en begrijp je dat ook veel sneller."

"Dat zag je volgens mij net ook op het veld, ik merkte eigenlijk geen beperkingen daarin. De voetbaltermen heb je zo door, soms is alleen wijzen al genoeg. Dus dat kan je makkelijk opvangen, ik denk dat we dat niet groter moeten maken dan het is. En uiteindelijk zal z’n Engels alleen maar beter worden", besluit Blind.

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