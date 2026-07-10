Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"

"Hij is direct, gepassioneerd en to the point. Ik zal niet zeggen dat hij net als Louis van Gaal is, maar hij is wel heel duidelijk in wat hij wil zien op het veld", meent Blind tegenover Voetbal International. Ook is hij enthousiast over de 'verbinder' die Míchel is. "De trainer kan zich heel goed bewegen tussen de spelers, maar kan ook autoritair zijn wanneer het moet".

"Verder vind ik dat hij tactisch heel sterk is, hij is goed in het zien van de vrije ruimtes op het veld. En ik vind dat hij verdedigend een goed plan heeft", zegt Blind. "Ik heb dat in Spanje gezien, hoe de trainer wedstrijden tactisch aanpakte, nu ben ik ook benieuwd hoe hij dat in de Eredivisie gaat toepassen."

Afgelopen weken werd er veel geoefend op druk zetten. "Míchel is een trainer die graag hoog druk zet, maar ook weet dat je weleens in een laag blok terecht kan komen. En dat je dan de ruimtes klein moet houden. Je kan niet altijd hele wedstrijden druk zetten. Maar ik denk dat het een trainer is met veel goede ideeën, ik hoop dat hij die er allemaal uit kan persen hier."