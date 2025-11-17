'Blind vergeleken met gezwel': "Reed bijna tegen vangrail aan"

De scherpe uithaal van Rob Jansen richting Danny Blind zorgde zondagavond voor een stevige discussie in Studio Voetbal . Wim Kieft nam het op voor zijn vriend en podcast-collega, terwijl NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg duidelijk maakte dat hij schrok van de bewoording van Jansen.

Jansen noemde Blind – die vertrekt uit de raad van commissarissen van Ajax – onlangs nog "één van de grootste gezwellen" binnen de club. Volgens de oud-spelersmakelaar en zaakwaarnemer van John Heitinga zou Blind zich schuldig hebben gemaakt aan manipulatie. Blind reageerde snel en stelde dat Jansen zich moet schamen.

Stekelenburg reageerde zondagavond fel op de uitspraak. "Wat vond jij van zijn woordkeuze? Ik zei twee weken geleden dat ik altijd met veel plezier naar jullie podcast (KieftJansenEgemondGijp) luister, maar ik reed bijna tegen de vangrail aan. Als je het woord gezwel gebruikt over iemand, maar dat is toch onbeschoft om te zeggen?", zei de verslaggever, die ervan overtuigd is dat het geen slip of the tongue was. "Je weet toch wat dat is? Het symbool van een ziekte waar niemand mee geassocieerd wil worden."

Theo Janssen sluit zich daarbij aan. "Eens. Dat had hij niet moeten gebruiken. Rob is heel uitgesproken, en die zegt dingen soms bewust om het vuurtje aan te wakkeren. Maar dit is een heel slechte woordkeuze. Dat is duidelijk, en dat zal hij zelf ook wel vinden."

Ook Wim Kieft vindt dat de woordkeuze van Jansen "misschien slecht" is geweest. Toch wil hij benadrukken dat het om een oprechte mening gaat. "Maar het was wel een pure mening, en die zal ongetwijfeld ook wel gebaseerd zijn op waarheden", aldus de oud-spits. "Ik ken Rob alleen maar als een heel eerlijke, lieve en betrouwbare man. Anders zou hij ook mijn vriend niet zijn."