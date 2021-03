Geschreven door Jessica Westdijk 15 mrt 2021 om 21:03

Daley Blind heeft zijn contract bij Ajax verlengd, zo meldt de club maandagavond. De verdediger annex middenvelder lag tot medio 2022 vast in Amsterdam en daar is nu een jaartje bij gekomen.

Blind keerde in de zomer van 2018 terug bij Ajax, nadat hij 4 jaar voor Manchester United had gespeeld. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit het elftal. Tot nu toe speelde Blind 265 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarmee hij op plek 32 staat van de lijst met spelers met de meeste duels voor Ajax. Van de huidige selectie heeft alleen Maarten Stekelenburg meer duels in het Ajax-shirt achter zijn naam staan.