Blind vertrok bij Ajax: "Hij had bedenkingen bij die investering"

Het rommelt al maanden bij Ajax. De ontslagronde rond John Heitinga was slechts één symptoom van een bredere onrust binnen de club. Ook op bestuurlijk vlak liepen de spanningen hoog op en stonden de neuzen bepaald niet dezelfde kant op. Het vertrek van clubicoon Danny Blind, onlangs officieel bevestigd, past in dat patroon.

In Voetbal International schetst Lentin Goodijk de situatie zoals Blind die heeft ervaren. Hij zegt: "Verbijsterd kondigde Blind zijn vertrek aan. De voetbalcommissaris had eerder ook al zijn bedenkingen bij de flinke investering in Kasper Dolberg en de keuze voor Heitinga als hoofdtrainer. Die worstelt en krijgt het elftal niet aan de praat, maar wordt daarbij ook niet geholpen door het cynisme in de rest van de club, waar mensen vooral bezig zijn om hun handen van de situatie af te trekken."

Goodijk wijst erop dat dit gevoel eerder ook al leefde bij Francesco Farioli tijdens diens diensttijd in Amsterdam. "Dat gevoel bekroop Farioli ook al in zijn tijd aan het roer bij Ajax, iets wat hem mateloos irriteerde."

Volgens de journalist is er binnen de club momenteel één bestuurder die zich zichtbaar verantwoordelijk opstelt: directeur voetbalzaken Alex Kroes. Goodijk vervolgt: "Alex Kroes is zo ongeveer de enige die verantwoordelijkheid neemt voor de situatie, ook naar buiten toe. Hij erkent dat de trainer niet is geholpen en koppelt zijn eigen lot aan dat van Heitinga."

Toch twijfelt Kroes al langer of hij überhaupt zijn tot medio 2026 lopende contract wil uitdienen. De droomfunctie waar hij jarenlang naartoe leefde, blijkt in werkelijkheid minder romantisch dan gehoopt. "Het was een langgekoesterde wens van de 51-jarige directeur om bij zijn geliefde Ajax aan de slag te gaan, van buitenaf had hij altijd het idee gehad dat het toch allemaal veel beter moest kunnen in Amsterdam. Maar die bubbel is al een tijdje gebarsten: Kroes kende al een valse start met de hele aandelenaffaire, maar is er inmiddels ook achter dat je bij Ajax minstens zoveel met politiek als met voetbal bezig bent."