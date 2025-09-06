Vervanger Blind gevonden? "Hij wordt bij Ajax genoemd als opvolger"

Edo Ophof zou Danny Blind op kunnen gaan volgen bij Ajax. Blind stapte recentelijk op als voetbalcommissaris van Ajax, maar wachtte daarmee tot er een opvolger zou zijn gevonden.

Ophof maakt momenteel al deel uit van de bestuursraad van Ajax en kwam 158 keer uit voor de Amsterdamse club. Dat was tusesn 1980 en 1988. Ophof was ook commissaris en directeur spelersbeleid bij NEC. In 2014 werd hij daar ontslagen vanwege kritiek op zijn transferbeleid en het feit dat NEC uit de Eredivisie gedegradeerd was.

Ophof maakt sinds 2023 deel uit van de bestuursraad van Ajax. Als hij Blind vervangt, is het idee dat hij helpt met het voorkomen van problemen voor de Amsterdamse club. Volgens zaten Blind en directeuren Alex Kroes en Marijn Beuker niet vaak op een lijn.