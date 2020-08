Geschreven door Jessica Westdijk 25 aug 2020 om 22:08

Tijdens het oefenduel met Hertha BSC werd met nog een kwartier te gaan muisstil in de Johan Cruijff Arena. Daley Blind ging plotseling naar de grond en greep naar zijn hart.

De zorgen waren dan ook meteen groot, wetende dat Blind in het najaar van vorig jaar een ontstoken hartspier had en uiteindelijk een ICD kreeg, een kastje dat kan ingrijpen bij een hartritmestoornis. Nadat hij naar de grond ging, werd Blind gewisseld en kon hij zelfstandig het veld verlaten.

Erik ten Hag gaf na de wedstrijd een eerste update over hoe het nu met Blind gaat: “Hij heeft geen klachten en voelt zich prima”, zegt hij voor de camera van Ziggo Sport. “Hij is op tijd gewisseld en nadat de ICD afging was het gelijk oké. We gaan onderzoek doen en afwachten wat de resultaten zijn. Van daaruit gaan we beslissingen nemen.”