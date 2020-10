Geschreven door Auke Kooreman 24 okt 2020 om 22:10

Je kan wel zeggen dat Daley Blind een heftig jaar heeft gehad. De centrale verdediger moest twee keer het veld verlaten wegens hartproblemen en dan heb je nog altijd corona om de hoek kijken.

Het is een risico roepen veel mensen, maar de artsen laten hem voetballen. De centrale verdediger was tijdens interlandperiode met Dwight Lodeweges als bondscoach nog afwezig, maar is nu weer hersteld van het schrikmoment. Blind is niet weg te denken uit het basiselftal van Erik ten Hag en laat week in week uit zien waarom. Zijn passing, positionering en coaching is enorm belangrijk voor dit Ajax.

In gesprek met FOX Sports laat Blind weten dat het goed met hem gaat en dat hij erg gretig is voor meer. De drukke periode zou eng kunnen zijn voor hem, maar hij kijkt ernaar uit om dinsdag alweer te voetballen.

Naast zijn gezondheid ging het ook over de historische zege van zaterdagmiddag. In de tijd van Cruijff en Neeskens won Ajax met 12-1 van Vitesse. Dat record werd door onder meer Blind, Klaassen en Huntelaar verbroken. Ajax won met 0-13 van VVV Venlo en dat heeft maar met een onderwerp te maken volgens Blind. “Gretigheid! We willen heel graag en houden van het spelletje. Met Klaassen sprak ik er even over op het veld, maar om dan het record op je naam te krijgen is wel leuk,” vertelt hij aan Hans Kraaij Junior.