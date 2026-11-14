Danny Blind denkt dat Ajax de jeugdopleiding van Ajax nóg centraler moet komen te staan bij de Amsterdammers. Volgens Blind kan er nog altijd veel beter in Amsterdam, waarmee de kwaliteiten van de jeugdproducten dus ook nog omhoog kan.

"Ik denk dat het beter kan. Nog niet zo lang geleden was ik commissaris en praatte je daarover en keek je daarnaar. Mijn mooiste jaren heb ik daar beleefd, dus het is een soort kindje van je. Maar we moeten er veel meer uithalen", zegt Blind in de podcast van Sportnieuws.

"Het is natuurlijk ook de wet van de verminderende meeropbrengst", vervolgt Blind. "De andere clubs zitten ook niet stil, clubs als AZ en Heerenveen. PSV en Feyenoord hebben natuurlijk al een goede opleiding", meent hij.