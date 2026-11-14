Blind: "Voor hen is Ajax magisch, daar kun je meer uithalen"
Danny Blind denkt dat Ajax de jeugdopleiding van Ajax nóg centraler moet komen te staan bij de Amsterdammers. Volgens Blind kan er nog altijd veel beter in Amsterdam, waarmee de kwaliteiten van de jeugdproducten dus ook nog omhoog kan.
"Ik denk dat het beter kan. Nog niet zo lang geleden was ik commissaris en praatte je daarover en keek je daarnaar. Mijn mooiste jaren heb ik daar beleefd, dus het is een soort kindje van je. Maar we moeten er veel meer uithalen", zegt Blind in de podcast van Sportnieuws.
"Het is natuurlijk ook de wet van de verminderende meeropbrengst", vervolgt Blind. "De andere clubs zitten ook niet stil, clubs als AZ en Heerenveen. PSV en Feyenoord hebben natuurlijk al een goede opleiding", meent hij.
"Maar ik denk dat Ajax er meer uit kan halen met betere trainers. Ze hebben nog steeds de aantrekkingskracht voor een groep spelers uit het buitenland, voor vijftien- en zestienjarigen. Ajax is voor hen nog steeds een magische naam. Daar moet je meer tijd aan besteden. We hebben faciliteiten en de naam", besluit de oud-Ajacied.
'Kenneth Taylor kan toptransfer maken, Ajax casht miljoenen'
Erik ten Hag kritisch op Oranje: "Dat was ingegeven door angst"
Theo Janssen mist oud-spelers van Ajax bij Oranje: "Zo'n type"
Jerayno Schaken ging weg bij Ajax: "Daar had ik moeite mee..."
Oranje krijgt boodschap: "Terugverlangen naar Ronald Koeman!"
Jurriën Timber verbaasd na onthulling: "Wie heeft dat gemeld?"
Rafael van der Vaart hard: "Het is geen absolute wereldtop..."
Sneijder maakt indruk: "Wanneer Wesley praat, is iedereen stil"
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Nog enkele stappen te zetten"
Van Basten lyrisch over oud-Ajacied: "Gedroeg zich als een van ons"
Frank de Boer wijst naar Ajax: "Die zijn doodzonde geweest"
De Mos: "Moeilijke wedstrijden voor Ajax, zowel uit als thuis"
Ten Voorde over Ajax: "Ik weet dat er niet veel te halen valt"
Bas Nijhuis eerlijk over verleden: "Ik heb heel veel spijt..."
Oud-Ajacied Danny Blind sluit terugkeer uit: "Dat heb ik gehad"
Oranje weer van roze wolk: grote oorwassing tegen Duitsland
Babel sluit terugkeer niet uit: "Hoef ik geen haast achter te zetten"
Van 't Schip nu al onder vuur: "Er is geen vertrouwen in hem!"
Weghorst komt met boodschap voor critici: "Verwacht niet dat..."
Opstelling Oranje bekend: Nederland op bezoek in Duitsland
Cruijff openhartig: "Geloof dat iemand van boven heeft meegeholpen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - ADO Den Haag
Valentijn Driessen verwacht meer van Ajacied: "Dat valt tegen"
MARCA doet voorspelling over toekomst Ter Stegen: "Alles wijst erop"
Janse ziet concurrentie groeien: "Nu moet ik ook weer aan de bak"
'Xavi klaar voor Duitsland en wijst vervanger van De Jong aan'
Bouwman over Engelse interesse: "Zaakwaarnemers zijn er mee bezig"
Ajax woedend op eigen fan na 'enorme vuurwerkbom': "Een dwaas!"
'Feyenoord moet mogelijk 2 sterkhouders missen bij De Klassieker'
Jari Litmanen haalt hard uit: "Dat heeft Ajax kapot gemaakt"