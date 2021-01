Geschreven door Auke Kooreman 31 jan 2021 om 20:01

Ajax wist zondagavond de laatste topwedstrijd van de maand januari zonder slag of stoot te winnen van AZ. De Amsterdammers hadden een paar aanpassingen gedaan aan de opstelling. Dat pakte echter uitstekend uit vooral aan de linkerkant met Daley Blind.

Door de afwezigheid van Nico Tagliafico stond Blind zondag op de plek van de Argentijn. Blind heeft echter veel ervaring op de linksbackpositie. De international staat voornamelijk linksback bij Oranje en was daardoor niet extra zenuwachtig toen hij te horen kreeg dat de coach voor hem op linksback had gekozen. “Het is voor mij geen probleem om linksback te spelen. De coach koos denk ik voor mij omdat ik goed weet wanneer ik op die positie moet uitstappen en wanneer niet. Dankzij de gekozen opstelling creëerden wij ook enorm veel voetbalvermogen.”

Ajax had eerder in de maand januari tegen AZ gespeeld en wist vanuit die wedstrijd extra goed wat zij wel en niet moesten doen. De ploeg herhaalde het concept vroeg drukzetten erg goed. Vooral wanneer Teun Koopmeiners de bal had doken de Ajacieden er snel op. “Wij hadden niet een plan gemaakt voor Koopmeiners alleen. Wij hadden een plan gemaakt voor heel AZ. Je kon goed zien dat wij er goed kort op zaten en veel strijd in de wedstrijd stopten. Maar als je Koopmeiners en Midstjø vastzet, scheelt dat heel veel,” aldus Blind bij ESPN.

De verdediger was van mening dat zijn ploeg een naar behoren wedstrijd had gespeeld. “Het was een wedstrijd van vele fases. De ene fase was voor AZ en de volgende fase was dan weer voor ons, maar wij kunnen tevreden terugkijken op de wedstrijd.” Dankzij de winst op AZ is Ajax de grote winnaar van de maand januari en staat het nu 7 punten los.