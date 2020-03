Geschreven door Jessica Westdijk 11 mrt 2020 om 11:03

Daley Blind was bezig aan een uitstekend seizoen bij Ajax. Een ontstoken hartspier zorgde ervoor dat de verdediger een tijdje uit de roulatie was. Inmiddels speelt hij weer, maar hij erkent dat hij nog niet helemaal terug is op zijn oude niveau.

“Ik denk dat ik bezig was aan het beste seizoen in mijn carrière. Zo voelde het tenminste. Aan het begin van dit seizoen zei ik tegen mijn vader dat ik de Gouden Schoen wilde winnen”, aldus Blind in gesprek met Voetbal International. “Toen kwam de grote domper. Dat heeft heel veel impact op me gehad en veel op z’n kop gezet. Een goed voorbeeld is mijn passing, die is op dit moment minder, dat klopt. Het voelt raar dat ballen die altijd goed zijn gegaan, nu ineens minder zijn. Dat steekt. Maar ik maak me er geen zorgen om.”

“Ik wilde zo graag terugkeren en belangrijk zijn. Ik leg mezelf die druk ook op, die verantwoordelijkheid wil ik hebben. Daar loop ik niet voor weg. Maar ik ben ook een mens, ik maak ook fouten”, vervolgt hij. Toch benadrukt hij dat hij niet anders gaat spelen, hij blijft risico in zijn spel en passes leggen. “Ik moet ze ook blijven geven. Als ik dat niet meer doe, word ik een speler die achteruit gaat spelen. Dan word ik een grijze muis en dat wil ik niet. Ik geloof in mijn kwaliteiten, ik ben zelfverzekerd dat als ik die ballen blijf geven, mijn vorm ook weer terugkomt.”