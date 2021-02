Geschreven door Jordi Smit 28 feb 2021 om 16:02

Ajax boekte zondagmiddag een nipt gelijkspel tegen PSV. De Amsterdammers keken lang tegen een achterstand aan, maar uiteindelijk zorgde Dusan Tadic alsnog voor een gunstig resultaat. Daley Blind haalde na afloop opgelucht adem. “Als je zo laat in de wedstrijd een punt eruit sleept, dan ben je blij”, vertelde hij voor de camera’s van ESPN.

De linksback zag Ajax uitstekend aan de wedstrijd beginnen. “We kregen mogelijkheden tot grote kansen en zaten erbovenop. Daarna zakte het wat weg en werden we slordig aan de bal. Dat hebben we niet echt kunnen omdraaien gedurende de wedstrijd. Het was voetballend niet onze beste wedstrijd, maar je ziet bij ons terug dat we veel strijd leveren en dat we zeker niet opgeven.” Volgens Blind is dat allerminst toeval, aangezien zijn ploeg beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen. “We laten het hele seizoen al die mentaliteit zien. We tonen dat we een goede groep zijn die tot het laatst strijdt. De wedstrijd is op dat moment nog lang. Als je een punt eruit sleept in de laatste minuten, dan is dat natuurlijk lekker.”

Na de matige wedstrijd tegen Lille speelde Ajax opnieuw zwak tegen PSV. Blind maakt zich echter weinig zorgen. “We moeten niet te zwaar eraan wegen, maar het moet zeker beter. Dat weten we zelf ook. We moeten vandaag vooral simpele ballen beter in de ploeg houden, want dan kom je tot voetballen. In de eerste helft moesten we vaker de bal tussen de linies krijgen en vooruit spelen, zodat je ze kapot speelt. We kwamen nu vooral weer bij Stekelenburg terecht of leden balverlies. Daarvan raken we echter niet in paniek, want we gaan door op deze weg. We gaan analyseren, erop trainen en dan op naar woensdag.” Hoewel Ajax vermoeid oogde tegen de Eindhovenaren, benadrukt Blind dat zijn ploeg over een paar dagen weer ready is. “Het was vandaag in de heetst van de strijd, maar conditioneel staan we er goed op. Daarom zullen we woensdag klaar zijn om honderd procent te geven.”