Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

Bij Ajax lijkt komende zomer het nodige te gaan gebeuren. Míchel wordt de nieuwe hoofdtrainer en doordat hij overkomt van Girona, klinkt ook de naam van Daley Blind natuurlijk weer in Amsterdam.

"Of ik Blind graag terug zou zien? Nou, hij is multi-inzetbaar", reageert Kale in de podcast Kale & Kokkie. "Je kunt hem aan de linkerkant gebruiken en je kan hem als verdedigende middenvelder kunnen gebruiken. De vraag is alleen of hij de steun krijgt van het publiek. We weten namelijk allemaal hoe hij een paar jaar geleden vertrokken is."

"Er werd gezegd dat hij traag was en dat hij het niet meer kon belopen, enzovoorts", gaat de supporter van Ajax verder. "Vervolgens heeft hij bij Girona heel veel wedstrijden gespeeld en heeft hij het naar behoren gedaan. Met een uitgeklede selectie zijn ze uiteindelijk gedegradeerd, want een aantal sterkhouders zijn weggegaan."