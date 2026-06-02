Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

Stefan

Bij Ajax lijkt komende zomer het nodige te gaan gebeuren. Míchel wordt de nieuwe hoofdtrainer en doordat hij overkomt van Girona, klinkt ook de naam van Daley Blind natuurlijk weer in Amsterdam.

"Of ik Blind graag terug zou zien? Nou, hij is multi-inzetbaar", reageert Kale in de podcast Kale & Kokkie. "Je kunt hem aan de linkerkant gebruiken en je kan hem als verdedigende middenvelder kunnen gebruiken. De vraag is alleen of hij de steun krijgt van het publiek. We weten namelijk allemaal hoe hij een paar jaar geleden vertrokken is."

"Er werd gezegd dat hij traag was en dat hij het niet meer kon belopen, enzovoorts", gaat de supporter van Ajax verder. "Vervolgens heeft hij bij Girona heel veel wedstrijden gespeeld en heeft hij het naar behoren gedaan. Met een uitgeklede selectie zijn ze uiteindelijk gedegradeerd, want een aantal sterkhouders zijn weggegaan."

"Maar Donny van de Beek en met name Blind hebben toch best wat wedstrijden daar gevoetbald. Ik denk dat Blind zeker een toegevoegde waarde in de kleedkamer is. En als we praten over Ajax-DNA, daarin kan hij een hele goede rol spelen. Blind is alleen 36 jaar", aldus Kale.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Arne Slot lacht in Liverpool

'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Ik heb even contact gehad vandaag"

0
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Lees meer:
Ajax Video's Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Daley Blind Ajax supporters en sfeer Kale & Kokkie Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Anco Jansen

Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"

0
Wesley Sneijder in de promo voor MobLand

VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma

0
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

'Feyenoord troeft Ajax af en versterkt zich met Marokkaans talent'

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

Josip Sutalo krijgt fantastisch nieuws en kan zijn koffers pakken

BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord: Míchel wordt de nieuwe trainer'

'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Ik heb even contact gehad vandaag"

Verweij: "Ik begrijp dat Ajax echt bezig is met goede spelers"

Gaat Lang schitteren op het WK? "Noa houdt van zulke dingen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws