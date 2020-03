Geschreven door Jordi Smit 05 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

Daley Blind was bepaald niet tevreden over de verrichtingen van zijn ploeg tegen FC Utrecht (2-0 nederlaag). De International baalt vooral van de tegendoelpunten die Ajax moest incasseren. “We maken twee keer een onnodige overtreding en daardoor krijg je twee goals tegen”, zo stelt hij in gesprek met Fox Sports.

Gecreëerde kansen

De gelegenheidsmiddenvelder was nog redelijk tevreden over de eerste helft, maar zag Ajax in de tweede helft door het ijs heen zakken. “Het was de eerste drie kwartier zeker niet top, we maakten nog steeds fouten, maar we durfden wél. Alleen uiteindelijk creëren we veel te weinig.”

“Waar het slechte spel vandaan komt? Als je dat weet, dan verander je het natuurlijk gelijk en los je het op. We komen zeker in de aanvallende posities, alleen de bal wil er niet in. Wellicht moeten we meer het geluk opzoeken, minder lang opbouwen en soms minder forceren. We zitten in de hoek waar de klappen vallen, dus het is nu belangrijk om bij elkaar te blijven.”

Strijdplan

Het lijkt erop dat tegenstanders inmiddels door hebben hoe Ajax te bestrijden is, namelijk door veel druk vooruit te zetten. Blind ziet dat echter anders. “Het is vaak het geval bij Ajax dat ploegen dat doen. Als ploegen dan een keer van ons winnen, dan ligt het opeens aan het drukzetten. Uiteindelijk zitten we nu in een fase, waarin we niet tot grote mogelijkheden komen. Dat ligt toch écht aan onszelf.”

Ondanks het verlies ziet Blind eveneens lichtpuntjes. “Wanneer je kijkt naar ons positiespel van vandaag, dan kunnen we daar zéker mee vooruit. Maar het gaat bovenal om doelpunten en die krijg je niet met uitsluitend passen.”

Middenveld

Blind staat normaliter als centrale verdediger gepositioneerd, maar werd tegen FC Utrecht op het middenveld gezet. “Dat beviel uitstekend, aangezien ik daar vandaag belangrijk kon zijn voor het team. Wat het idee erachter is? Martínez voelde zich de laatste tijd prettig achterin en ik denk dat de trainer wat meer vastigheid in het elftal wilde brengen. Voor mij maakt het uiteindelijk niet uit op welke positie ik sta, zolang ik maar belangrijk kan zijn.”

De ervaren voetballer doet er alles aan om zijn team weer snel vooruit te helpen. “We moeten snel zorgen voor een ommekeer: dat beseffen we maar al te goed. Iedereen zal bij zichzelf te raden gaan, maar het belangrijkste is dat we als team bij elkaar blijven. Het klinkt als standaard teksten, maar zo is het wél.”