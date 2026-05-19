Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"

Thijmen Blokzijl kijkt met plezier vooruit naar de halve finale van de play-offs, waarin FC Groningen het opneemt tegen Ajax. Na de 1-2 zege op Heracles Almelo liet de verdediger voor de camera’s van RTV Noord blijken dat dit affiche hem wel aanspreekt.

"Ja, het wordt mijn eerste keer in de play-offs", zegt Blokzijl. "Dat is toch bijzonder en mooi en het past denk ik ook bij ons seizoen. Ik denk dat we het hebben verdiend om in de play-offs te staan en dat we daar ook horen. Van alle ploegen die daarin staan hebben we dit jaar gewonnen, dus wat dat betreft moeten we gewoon voor het maximale gaan."

Op de vraag of het treffen met Ajax misschien wel het mooiste scenario is, kon hij zijn enthousiasme niet verbergen. "Ja, misschien stiekem toch wel. Natuurlijk is het mooi dat we tegen Ajax spelen. Dat is altijd een speciale wedstrijd. Dat dat zo is uitgekomen is extra mooi", aldus Blokzijl.