Blokzijl geniet van zege op Ajax: "Daar kan niemand wat van zeggen"

Max
bron: RTV Noord
FC Groningen viert zege op Ajax
FC Groningen viert zege op Ajax Foto: © BSR Agency

FC Groningen pakte zaterdag de eerste punten in zeven wedstrijden. Ajax werd in de Euroborg met 3-1 verslagen. 

Na zes wedstrijden zonder punten kon FC Groningen deze zege goed gebruiken. "Fantastisch, waar we nu uit zijn gekomen. En we hebben verdiend gewonnen, daar kan niemand wat van zeggen", reageert Thijmen Blokzijl na afloop bij RTV Noord. "In de tweede helft kwamen we er nu goed uit en domineerden we. Heel fijn dat het een keer onze kant op valt."

Oskar Zawada was met twee doelpunten de grote man bij FC Groningen, maar Blokzijl, die zelf nog de assist gaf bij een goal van de Poolse spits, vond iedereen een sterke wedstrijd spelen. "In de tweede helft kwam Ajax er helemaal niet meer uit. We zaten er kort op, creëerden veel en gaven weinig weg", besluit de verdediger. 

