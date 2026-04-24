Blokzijl ook naar Ajax? "Hij heeft er nog een mooie rek inzitten"

Meldingen
2026-04-23
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Niek
FC Groningen gaat zaterdag op bezoek bij Feyenoord en bij de ploeg van trainer Dick Schreuder staan Dies Janse en Thijmen Blokzijl (waarschijnlijk) weer centraal achterin. De Ajax-huurling is in de nieuwste aflevering van Spelinzicht vol lof over zijn collega in de achterhoede. 

FC Groningen heeft na FC Twente en FC Utrecht de minste tegengoals om de oren gekregen: 37. “Mijn afstemming met Thijmen (Blokzijl, red.) is heel belangrijk”, vertelt hij op de website van ESPN. “Het is zaak om alle ruimtes goed te verdedigen. Soms ga ik een duel aan via de buitenkant van mijn directe tegenstander, maar dat kan als ik weet dat Thijmen in mijn rug zit om de passlijnen daar dicht te zetten", constateert Janse.

"In het verdedigen van ons territorium is communicatie en een connectie heel belangrijk", vervolgt hij. “Inmiddels weet ik precies wat Thijmen gaat doen op het moment dat er een bal komt. Het is heel fijn dat wij van elkaar weten wat we het liefst doen", aldus Janse, die van mening is dat Blokzijl klaar is voor een transfer naar Ajax, Feyenoord of PSV. “Ik denk het wel. Ik vind hem enorm stabiel en ook nog steeds heel leergierig. Als je ziet wat voor niveau hij nu al constant aantikt, dan heeft hij er zeker nog een mooie rek inzitten", besluit de lange linkspoot. Janse keert na dit seizoen zelf sowieso weer terug naar Ajax. 

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws