Blokzijl over die ene goal: "Tuurlijk is dat grappig om te zien"

"Wat ik toen voelde? Die gedachtes weet ik zelf niet meer zo goed onder woorden te brengen. Het was voor mij een heel mooi moment", vertelt Blokzijl in gesprek met ESPN. "99ste minuut, je speelt thuis, voor de Noordtribune, het is je eerste goal... Dat was voor mij wel een heel mooi moment."

In Eindhoven leverde het de blonde verdediger een heldenstatus op, aangezien zijn treffer het begin was van titelprolongatie door PSV. "Via social media kreeg ik veel berichtjes. Dat was ook wel logisch, gezien wat er speelde", gaat hij verder. Na de titel van PSV werd Joey Veerman gespot in een shirt van FC Groningen met de naam van Blokzijl.

Het zorgt voor een lach op het gezicht van de speler. "Ik heb het meegekregen", aldus Blokzijl. "Tygo Land, die hier nu speelt, ken ik van de nationale jeugdelftallen. Met hem had ik contact. Hij stuurde een fotootje door. Tuurlijk is dat grappig om te zien."