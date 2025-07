Blokzijl over zijn goal tegen Ajax: "Liever bekend om mijn spel"

Thijmen Blokzijl had op 14 mei met zijn eerste doelpunt ooit voor FC Groningen niet alleen de wedstrijd beslist tegen Ajax, maar ook onbedoeld een sleutelrol gespeeld in de titelstrijd. Zijn rake kopbal gaf PSV definitief de overhand in de race om het kampioenschap. Een memorabel moment, al denkt Blokzijl daar zelf anders over.

"Ik hoop niet dat ik word herkend vanwege die goal tegen Ajax", zegt de jonge verdediger tegen het Algemeen Dagblad. "Voor mij was het vooral bijzonder omdat het mijn eerste goal was, na meer dan zeventig wedstrijden. En dan ook nog eens voor de Noordtribune, dat maakte het speciaal."

De hype die volgde, PSV-fans die zijn naam op het shirt lieten drukken en zelfs Joey Veerman die ermee poseerde, deed hem weinig. "Grappig om te zien, meer ook niet. Ik wil liever dat mensen me herinneren als voetballer, om mijn spel. Niet om één moment."

Voor Blokzijl had dat doelpunt best eerder mogen vallen. "Ik had hem veel liever al tig wedstrijden eerder gemaakt." Maar dat het juist tegen Ajax gebeurde? "Nee, dat maakt me niks uit. Ik was gewoon heel blij dat hij er eindelijk in zat."