Blokzijl wijst op kwaliteit Ajax: "Dat hebben we vandaag gezien"

FC Groningen verloor zondag met 2-5 van Ajax. De Groningers begonnen met vertrouwen aan het duel, mede door de mindere resultaten van de Amsterdammers in de afgelopen weken. Toch zag aanvoerder Thijmen Blokzijl geen reden om Groningen vooraf als favoriet te beschouwen. Na afloop wees de verdediger vooral op de fouten van zijn eigen ploeg.

"Nou, favoriet is wel heel overdreven. Uiteindelijk speel je gewoon tegen Ajax, die hebben heel veel kwaliteiten. Dat hebben we vandaag wel gezien", vertelt Blokzijl na afloop tegen ESPN.

Volgens de verdediger waren er tijdens de wedstrijd verschillende momenten waarop het duel een andere kant op kon vallen. Ajax wist daar beter mee om te gaan. "Het was een wedstrijd van kantelmomenten, die waren vandaag bepalend. Maar laten we die momenten niet de schuld geven van de nederlaag."