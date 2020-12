Geschreven door Jordi Smit 02 dec 2020 om 11:12

© Proshots

André Onana was gedurende de afgelopen vierenhalf jaar nauwelijks te betrappen op een persoonlijke fout, maar tegen Liverpool ging het toch een keer mis. Door een inschattingsfout van de keeper scoorden de Engelsen en verloor Ajax uiteindelijk met 1-0.

De doelverdediger maakte dinsdagavond na een uur spelen de beslissing om een voorzet van Neco Williams aan zich voorbij te laten, zodat de bal over de achterlijn zou gaan. Niets was echter minder waar, want plotseling stond Curtis Jones bij de tweede paal. Voor hem was het slechts een koud kunstje om de bal het lege doel in te werken en de Engelse kampioen van vorig seizoen op voorsprong te zetten. De keeper van Ajax kon op dat moment wel door de grond zakken.

Na afloop was de Kameroener nog altijd ontdaan van het moment dat plaatsvond. “Ik weet niet wat er gebeurde”, reageerde hij voor de camera’s van SBS6. “Ik maak een fout en daarover heb ik niets meer te zeggen. Het was mijn fout en daardoor pakken we geen punt of meer. Ik neem deze nederlaag dan ook volledig op me.” De Amsterdammers hebben nog alle kans om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. Daarvoor moet Ajax volgende week in de eigen Johan Cruijff Arena van Atalanta winnen, dat één punt boven de Nederlanders staat.