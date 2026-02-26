Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Boekhoorn moet vrezen: "Hoe graag wil Dick Schreuder naar Ajax?"

Niek
Marcel Boekhoorn
Marcel Boekhoorn Foto: © BSR Agency

Henk Spaan is benieuwd of Dick Schreuder na dit seizoen nog bij NEC werkt als hoofdtrainer. De voetballiefhebber weet dat de oefenmeester in verband werd gebracht met een overstap naar Ajax, hoewel de club uit Nijmegen een recordbedrag zou willen ontvangen. 

Henk Spaan toont zich kritisch over het 'spel' van Marcel Boekhoorn. "Alle clicksites meldden: Johan Derksen maakt afkoopsom van 10 miljoen bekend voor Dick Schreuder. Dus zelfs een miljardair gebruikt een trashtalkshow om een transferbedrag te lekken", schrijft hij op de website van Het Parool. "De bron is uiteraard de miljardair zelf. “Hij is aan het skiën,” aldus de pundit. Laat mij even nadenken: ja, dat doe ik zelf, daarvoor heb ik niemand nodig."

"De hamvraag is simpel: hoe graag wil Dick Schreuder naar Ajax? Dit transferbedrag houdt namelijk nooit stand in de rechtbank", voorspelt Spaan. "Wil Schreuder het zo ver laten komen? Vaak zie je in het voetbal paniek ontstaan bij onderhorigen als ze zich via procedures van de slavenhouder willen losmaken. Het gaat dan om een fluïde begrip als ‘positieverbetering’. Als Ajax het vijfvoudige wil betalen en de eiser kan dat aantonen, zal elke rechter het woord ‘pervers’ in de mond nemen bij de kennisname van dit transferbedrag", besluit de sportjournalist. 

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
