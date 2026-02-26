Boekhoorn moet vrezen: "Hoe graag wil Dick Schreuder naar Ajax?"

Henk Spaan is benieuwd of Dick Schreuder na dit seizoen nog bij NEC werkt als hoofdtrainer. De voetballiefhebber weet dat de oefenmeester in verband werd gebracht met een overstap naar Ajax, hoewel de club uit Nijmegen een recordbedrag zou willen ontvangen.

Henk Spaan toont zich kritisch over het 'spel' van Marcel Boekhoorn. "Alle clicksites meldden: Johan Derksen maakt afkoopsom van 10 miljoen bekend voor Dick Schreuder. Dus zelfs een miljardair gebruikt een trashtalkshow om een transferbedrag te lekken", schrijft hij op de website van Het Parool. "De bron is uiteraard de miljardair zelf. “Hij is aan het skiën,” aldus de pundit. Laat mij even nadenken: ja, dat doe ik zelf, daarvoor heb ik niemand nodig."

"De hamvraag is simpel: hoe graag wil Dick Schreuder naar Ajax? Dit transferbedrag houdt namelijk nooit stand in de rechtbank", voorspelt Spaan. "Wil Schreuder het zo ver laten komen? Vaak zie je in het voetbal paniek ontstaan bij onderhorigen als ze zich via procedures van de slavenhouder willen losmaken. Het gaat dan om een fluïde begrip als ‘positieverbetering’. Als Ajax het vijfvoudige wil betalen en de eiser kan dat aantonen, zal elke rechter het woord ‘pervers’ in de mond nemen bij de kennisname van dit transferbedrag", besluit de sportjournalist.