Boekhoorn over Ajax-interesse Sano: "Met bedragen van 25 miljoen"
Marcel Boekhoorn is blij dat NEC Kodai Sano afgelopen winter niet naar Ajax heeft laten vertrekken. De Japanse middenvelder is nog altijd actief in Nijmegen, waar hij Champions League voetbal kan bewerkstelligen.
"We kunnen Europees halen. Dat konden we alleen maar verknallen door zo’n speler weg te laten gaan. Daarom zeiden we: die gaat niet weg", zegt Marcel Boekhoorn tegenover Voetbal International. "Vervolgens ben ik door iedereen benaderd."
"Carlos (Aalbers red.) heeft tig aanbiedingen gehad, maar er begonnen ook allemaal makelaars mij te bellen", herinnert hij zich over de situatie waarin ook Ajax zich meldde. "Met bedragen van 20, 25 miljoen. Ik zei: Al bied je honderd miljoen euro, hij gaat niet weg. Ons doel is Europees voetbal halen. Het is een goede beslissing geweest, want we zijn nu dichtbij."
