Boel na tactisch falen: "Dan is Ajax als een vis in het water"

Melvin Boel kreeg van Kenneth Perez te horen dat zijn tactische plan tegen Ajax 'in de eerste helft een 3 waard was, maar in de tweede helft een 9'. Boel constateerde zelf ook dat zijn Go Ahead Eagles er in het eerste bedrijf niet aan de pas kwam en zoekt naar verklaringen.

"Ik heb in de rust ook alleen maar gezegd: speel met je hart. Ik mis de echte passie om in de duels te komen", zegt Boel in gesprek met ESPN. "Dat hebben we de tweede helft gedaan, waarin we Ajax ook geen ruimte gaven om te voetballen. In die fase moeten we misschien zelfs ook een derde goal maken."

Wat ging er mis in de eerste helft? "We stonden teveel naar de bal te kijken. Als backs eroverheen gaan, dan moet een middenvelder in die ruimte zakken. Dat hebben we in de eerste helft gewoon niet goed gedaan. Dan lijkt het ook ineens heel lelijk, alsof je aan het zwemmen bent en dan ben je overal te laat."

Het verschil tussen de twee bedrijven was als dag en nacht, toch neemt Boel zichzelf niks kwalijk. "Ik heb nergens spijt van. Zulke wedstrijden zitten ertussen. Wie moeten hiervan leren", meent de oefenmeester.

"De jongens gaven ook aan het te zien, dan moet je daar meteen op handelen en dat betekent altijd dat je in duels moet komen. Het kan niet zo zijn dat als je druk zet op de bal, de tegenstander vrije mensen heeft. Dan is Ajax als een vis in het water", besluit hij.