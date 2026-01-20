Kick-off
Verweij bevestigt: 'Ajax gaat voor die positie nog iemand halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Boel na tactisch falen: "Dan is Ajax als een vis in het water"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Melvin Boel in de Johan Cruijff Arena
Melvin Boel in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Melvin Boel kreeg van Kenneth Perez te horen dat zijn tactische plan tegen Ajax 'in de eerste helft een 3 waard was, maar in de tweede helft een 9'. Boel constateerde zelf ook dat zijn Go Ahead Eagles er in het eerste bedrijf niet aan de pas kwam en zoekt naar verklaringen.

"Ik heb in de rust ook alleen maar gezegd: speel met je hart. Ik mis de echte passie om in de duels te komen", zegt Boel in gesprek met ESPN. "Dat hebben we de tweede helft gedaan, waarin we Ajax ook geen ruimte gaven om te voetballen. In die fase moeten we misschien zelfs ook een derde goal maken."

Wat ging er mis in de eerste helft? "We stonden teveel naar de bal te kijken. Als backs eroverheen gaan, dan moet een middenvelder in die ruimte zakken. Dat hebben we in de eerste helft gewoon niet goed gedaan. Dan lijkt het ook ineens heel lelijk, alsof je aan het zwemmen bent en dan ben je overal te laat."

Het verschil tussen de twee bedrijven was als dag en nacht, toch neemt Boel zichzelf niks kwalijk. "Ik heb nergens spijt van. Zulke wedstrijden zitten ertussen. Wie moeten hiervan leren", meent de oefenmeester. 

"De jongens gaven ook aan het te zien, dan moet je daar meteen op handelen en dat betekent altijd dat je in duels moet komen. Het kan niet zo zijn dat als je druk zet op de bal, de tegenstander vrije mensen heeft. Dan is Ajax als een vis in het water", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Oleksandr Zinchenko

'Zinchenko-transfer kent twist: Ajax wil speler nu direct kopen'

0
Davy Klaassen

Klaassen: "Zijn niet van ene op andere dag weer het Ajax van 1995"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 19 20 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 FC Twente 19 7 29
7 Sparta Rotterdam 19 -10 29
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd