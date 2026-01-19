Kick-off
Verweij spreekt Ajax-nieuws tegen: "Wel degelijk nog een optie"
'Boel wijzigde het plan tegen Ajax': "Heb ik in de rust gezegd"

Arthur
bron: RTV Oost
Melvin Boel
Melvin Boel Foto: © Pro Shots

Go Ahead Eagles heeft zondagavond in een wedstrijd met twee gezichten een knap punt gepakt bij Ajax. Voor rust was de thuisploeg oppermachtig en mocht Go Ahead niet klagen dat de schade beperkt bleef tot 2-0 bij rust. Na de pauze kantelde het duel volledig: de ploeg uit Deventer kwam beter voor de dag, terwijl Ajax zichtbaar terugviel, wat uiteindelijk resulteerde in een 2-2 gelijkspel.

Melvin Boel sprak na afloop tegenover RTV Oost: "Wij verwachtten één nummer zes, wat ze de afgelopen weken eigenlijk doen. Ze speelden vandaag met twee zessen, dat is iets wat je vaak tegenkomt in Nederland. Ik vond wel dat we voor rust heel matig in de duels zaten op het middenveld. Ik heb in de rust ook gezegd dat als je naar de ArenA gaat tegen technische voetballers en je komt niet in de duels, er niets te halen valt."

Het strijdplan werd gewijzigd, zo geeft Boel aan. "Dus we moesten gewoon die duels spelen. Ik denk dat we dat in de tweede helft goed hebben gedaan, dan win je vaker de bal. Vanuit dat balbezit waren we ook veel rustiger en konden we gaatjes creëren om op de juiste momenten de diepte te zoeken", besluit hij.

