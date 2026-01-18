Boel zag ploeg overklast worden: "Ze verrasten ons in de eerste helft"

Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel is niet ontevreden met het gelijkspel tegen Ajax (2-2) van zaterdagavond. Dat laat hij weten in gesprek met de NOS. In de eerste helft zag hij zijn ploeg worden 'overklast' door de Amsterdammers.

"Ik vind het een prestatie op zich dat je in een seizoen negen keer met 2-2 gelijk kunt spelen", begint Boel. "Ajax verraste ons in de eerste helft met een dubbele zes. De laatste weken hebben ze heel veel met één zes gespeeld, misschien wilden ze vandaag (zaterdag, red.) wat meer stabiliteit. Alleen moeten wij dat sneller herkennen. Het verhaal van de eerste helft is dat we te weinig in de duels kwamen."

Boel baalt onder meer van de openingstreffer van Davy Klaassen. "Daar was de restverdediging niet goed, en stonden ze met twee of drie passes voor onze goal. Bij rust mag je blij zijn dat het 2-0 staat, want het had ook 3-0 kunnen zijn, ondanks de laatste kans die wij op het laatst kregen." Na de eerste helft eiste Boel een verandering in de speelwijze van zijn ploeg. "Ik heb in de rust gezegd: Jongens, als je speelt in de Johan Cruijff ArenA, moet je niet denken dat je niet in de duels hoeft te komen. Ajax heeft technische voetballers en die houden er niet van om duels aan te gaan."

"Ik denk dat we dat in de tweede helft goed hebben gedaan", vervolgt Boel zijn analyse. "Er waren veel één-op-één-situaties over het hele veld en we hebben Ajax in keuzes gedwongen die zij niet leuk vonden. En dan maak je twee schitterende doelpunten."

"Ik denk dat Ajax ons in leven houdt in de eerste helft. Je wist dat ze zenuwachtig zouden worden wanneer je de 2-1 maakt. We maken redelijk snel de 2-2, en na die fase krijgen wij de grootste kansen op 2-3. Al heeft Ajax op het eind ook een kans om de wedstrijd te winnen. Als je 2-0 achterstaat en je speelt met 2-2 gelijk, dan is het een belangrijk punt", besluit Boel.