Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Boel zag ploeg overklast worden: "Ze verrasten ons in de eerste helft"

Tom
bron: NOS
Melvin Boel in de Johan Cruijff Arena
Melvin Boel in de Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel is niet ontevreden met het gelijkspel tegen Ajax (2-2) van zaterdagavond. Dat laat hij weten in gesprek met de NOS. In de eerste helft zag hij zijn ploeg worden 'overklast' door de Amsterdammers.

"Ik vind het een prestatie op zich dat je in een seizoen negen keer met 2-2 gelijk kunt spelen", begint Boel. "Ajax verraste ons in de eerste helft met een dubbele zes. De laatste weken hebben ze heel veel met één zes gespeeld, misschien wilden ze vandaag (zaterdag, red.) wat meer stabiliteit. Alleen moeten wij dat sneller herkennen. Het verhaal van de eerste helft is dat we te weinig in de duels kwamen."

Boel baalt onder meer van de openingstreffer van Davy Klaassen. "Daar was de restverdediging niet goed, en stonden ze met twee of drie passes voor onze goal. Bij rust mag je blij zijn dat het 2-0 staat, want het had ook 3-0 kunnen zijn, ondanks de laatste kans die wij op het laatst kregen." Na de eerste helft eiste Boel een verandering in de speelwijze van zijn ploeg. "Ik heb in de rust gezegd: Jongens, als je speelt in de Johan Cruijff ArenA, moet je niet denken dat je niet in de duels hoeft te komen. Ajax heeft technische voetballers en die houden er niet van om duels aan te gaan."

"Ik denk dat we dat in de tweede helft goed hebben gedaan", vervolgt Boel zijn analyse. "Er waren veel één-op-één-situaties over het hele veld en we hebben Ajax in keuzes gedwongen die zij niet leuk vonden. En dan maak je twee schitterende doelpunten."

"Ik denk dat Ajax ons in leven houdt in de eerste helft. Je wist dat ze zenuwachtig zouden worden wanneer je de 2-1 maakt. We maken redelijk snel de 2-2, en na die fase krijgen wij de grootste kansen op 2-3. Al heeft Ajax op het eind ook een kans om de wedstrijd te winnen. Als je 2-0 achterstaat en je speelt met 2-2 gelijk, dan is het een belangrijk punt", besluit Boel.

Gerelateerd:
Mika Godts

Godts na 'verloren middag': "Als je die maakt is het gespeeld"

0
Youri Regeer

VIDEO | Regeer clasht met supporter: "Wat kan ik daaraan doen?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd