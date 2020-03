Geschreven door Jordi Smit 18 mrt 2020 om 14:03

© Proshots

Voormalig Ajacied Diederik Boer mocht op de clubwebsite van PEC Zwolle zijn favoriete team samenspelen en was daarin behoorlijk enthousiast over Joël Veltman, waarmee hij bij Ajax samenspeelde.

Opbouwende kwaliteiten

De doelverdediger vindt Veltman een uitstekende speler en collega. “Joël is iemand die veel kritiek krijgt als speler, maar toch stelt élke trainer hem op. Het is een prettig persoon in de omgang en hij heeft de juiste mentaliteit. Joël bezit opbouwende kwaliteiten en heeft veel spelinzicht. Niet voor niets dat ook de bondscoach hem selecteert.”

Verfijnde techniek

Ook is hij enthousiast over de kwaliteiten van Hakim Ziyech. “Zonder twijfel de beste speler met wie ik ooit samen gespeeld heb. In zijn beginperiode bij Ajax had hij het moeilijk, mede doordat hij toen op een andere positie speelde. Het is een genot voor het oog om hem nu te zien spelen. Zijn techniek is echt verfijnd.”

Boer noemt naast Veltman en Ziyech overigens nog meer (oud-)Ajacieden. De keeper kiest voor de volgende opstelling: Onana; Van Polen, Moisander, Veltman, Viergever; Mokotjo, Slot, Thomas, Klaassen; Ziyech, Fernandes. Op de bank zitten bovendien nog Jasper Cillissen en Mike van der Hoorn.