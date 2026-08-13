Boer verrast: "Dat dit soort spelers voor Ajax uit gaan komen"
Ajax stond afgelopen weekend tegenover het PEC Zwolle van keeperstrainer Diederik Boer. De oud-doelman van Ajax sprak voorafgaand aan de wedstrijd over zijn periode bij Ajax, zijn debuut en Marc ter Stegen.
"Ik moet eerlijk zeggen: ik heb daar, echt waar, een prachtige tijd gehad. Ik heb daar op het hoogste niveau getraind en gespeeld en ik heb daar geweldige mensen leren kennen die ik nog veel spreek", klinkt Boer in gesprek met ESPN.
Hij blikt terug op een prachtige tijd. "Alleen als je kijkt naar het sportieve, dan worden we twee keer tweede op de laatste speeldag en verliezen we de Europa League-finale. Het zijn leuke dingen om mee te maken, alleen het is leuker als je dan uiteindelijk wel die prijs ook wint", aldus de keeperstrainer.
Hij sprak recentelijk nog met Davy Klaassen over de nieuwe aanwinsten van Ajax. Met Marc ter Stegen contracteerde Ajax een doelman met veel ervaring op het hoogste niveau. "Dat vind ik dus wel weer mooi, dat dit soort spelers voor Ajax uit gaan komen. Het is geweldig voor de Nederlandse competitie dat dit soort mannen hier komt spelen. Als Ter Stegen op niveau is, is hij absoluut een geweldige keeper", klinkt Boer enthousiast. "Het is ook mooi voor de ontwikkeling van onze jongens dat ze tegen dit soort gasten kunnen spelen."
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