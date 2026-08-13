Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Boer verrast: "Dat dit soort spelers voor Ajax uit gaan komen"

Sara
bron: ESPN
Diederik Boer in zijn tijd bij Ajax
Diederik Boer in zijn tijd bij Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax stond afgelopen weekend tegenover het PEC Zwolle van keeperstrainer Diederik Boer. De oud-doelman van Ajax sprak voorafgaand aan de wedstrijd over zijn periode bij Ajax, zijn debuut en Marc ter Stegen.

"Ik moet eerlijk zeggen: ik heb daar, echt waar, een prachtige tijd gehad. Ik heb daar op het hoogste niveau getraind en gespeeld en ik heb daar geweldige mensen leren kennen die ik nog veel spreek", klinkt Boer in gesprek met ESPN.

Hij blikt terug op een prachtige tijd. "Alleen als je kijkt naar het sportieve, dan worden we twee keer tweede op de laatste speeldag en verliezen we de Europa League-finale. Het zijn leuke dingen om mee te maken, alleen het is leuker als je dan uiteindelijk wel die prijs ook wint", aldus de keeperstrainer.

Hij sprak recentelijk nog met Davy Klaassen over de nieuwe aanwinsten van Ajax. Met Marc ter Stegen contracteerde Ajax een doelman met veel ervaring op het hoogste niveau. "Dat vind ik dus wel weer mooi, dat dit soort spelers voor Ajax uit gaan komen. Het is geweldig voor de Nederlandse competitie dat dit soort mannen hier komt spelen. Als Ter Stegen op niveau is, is hij absoluut een geweldige keeper", klinkt Boer enthousiast. "Het is ook mooi voor de ontwikkeling van onze jongens dat ze tegen dit soort gasten kunnen spelen."

Gerelateerd:
Conference League-beker

Ajax kent laatste tegenstander in voorronde Conference League

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

Ajax blameert zich, maar gaat naar play-offs Conference League

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax kent laatste tegenstander in voorronde Conference League

Ajax blameert zich, maar gaat naar play-offs Conference League

Van Gaal: "Ik vind dat ik niet op waarde wordt geschat door Ajax"

Ter Stegen: "Cruijff gebruikte ons om de ander te overtuigen"

'Ajax toont interesse in Zuid-Koreaanse aanvaller van Girona'

'PSG verhoogt bod op Godts; Ajax akkoord met 55 tot 58 miljoen'

Opstelling Ajax: Brandt begint, Godts en Ter Stegen op de bank

'Ajax en PSG onderhandelen verder over Mika Godts; akkoord nadert'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws