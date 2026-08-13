Boer verrast: "Dat dit soort spelers voor Ajax uit gaan komen"

Ajax stond afgelopen weekend tegenover het PEC Zwolle van keeperstrainer Diederik Boer. De oud-doelman van Ajax sprak voorafgaand aan de wedstrijd over zijn periode bij Ajax, zijn debuut en Marc ter Stegen.

"Ik moet eerlijk zeggen: ik heb daar, echt waar, een prachtige tijd gehad. Ik heb daar op het hoogste niveau getraind en gespeeld en ik heb daar geweldige mensen leren kennen die ik nog veel spreek", klinkt Boer in gesprek met ESPN.

Hij blikt terug op een prachtige tijd. "Alleen als je kijkt naar het sportieve, dan worden we twee keer tweede op de laatste speeldag en verliezen we de Europa League-finale. Het zijn leuke dingen om mee te maken, alleen het is leuker als je dan uiteindelijk wel die prijs ook wint", aldus de keeperstrainer.