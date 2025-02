Boerrigter beoordeelt: "Dan heb je niks bij Ajax te zoeken"

Derk Boerrigter deelt bij AjaxShowtime zijn mening over de transferwindow van Ajax. De oud-Ajacied zoomt in op het binnenhalen van Oliver Edvardsen.

"Het is belangrijk, want als Godts wegvalt en je hebt er niemand achter, dan speelt er iemand op die positie die daar niet uit de voeten kan", aldus de voormalig Ajacied. "Dat Ajax daar nu iemand achter heeft, is top. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er gezonde concurrentie is."

"Godts – of welke andere speler dan ook – moet niet het gevoel krijgen van: ik speel toch elke week, want er is geen concurrentie", vindt Boerrigter. "Je houdt elkaar een beetje scherp op die manier en het is belangrijk om op die manier de concurrentie op peil te houden."

Boerrigter weet dat het ook druk met zich mee kan brengen. "Maar bij Ajax heb je altijd druk. Als je daar niet mee om kunt gaan, dan heb je niks bij Ajax te zoeken. Ik ga er niet van uit dat Godts er wakker van ligt en denk dat het motiverend zal werken. Hij moet nog meer zijn best gaan doen en dat kan geen kwaad."