Boerrigter besliste al eens titelstrijd met PSV: "Dan ren ik wel"

Waar PSV voor de winterstop nog heer en meester was in de Eredivisie, heeft Ajax met een indrukwekkende inhaalrace de rollen omgedraaid. De Amsterdammers hebben inmiddels een voorsprong van zes punten op de titelconcurrent uit Eindhoven, een situatie die sterk doet denken aan het seizoen 2012/2013.

Zo ziet ook Derk Boerrigter, toentertijd speler van Ajax. Ajax knokte zich ook toen terug en reisde in de slotfase van het seizoen als koploper af naar Eindhoven, waar Boerrigter de held werd. In de slotfase van de spectaculaire topper sloeg hij toe: 2-3, de titelstrijd definitief beslist. "PSV was meer aan het drukken, want die moesten natuurlijk", weet Boerrigter nog in gesprek met ESPN.

"Dan komt er meer ruimte achterin te liggen, is het countervoetbal, en dan ren ik wel. De bal van Eriksen was niet perfect in de voeten. Maar toen ik Waterman opeens voor mijn neus zag staan, was het de bal eromheen plaatsen en rolde ‘ie lekker het doel in."