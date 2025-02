Boerrigter looft verrassende Ajacied: "Wordt alleen maar beter"

Anton Gaaei leek afgelopen seizoen een enorme miskoop te zijn, maar de vleugelverdediger heeft zich hartstikke goed teruggeknokt. Nu Devyne Rensch naar AS Roma gegaan is, durft Derk Boerrigter het wel aan met de Deen als eerste keuze als rechtsback.

"Voor mij kan Gaaei prima Ajax’ eerste rechtsback zijn", zegt hij bij Ajax Showtime. "Ik heb hem tegen Feyenoord gezien en die bal op Taylor, de winnende assist, was een wereldbal. Gaaei is stroef begonnen bij Ajax, maar ik vind dat hij zich de laatste tijd goed ontwikkelt. Hij is ook een jongen die qua werkethiek nooit zal verzaken. Als je hem laat staan, wordt hij alleen maar beter."

Omdat Rensch vertrokken is, haalde Ajax in de persoon van Luca Rosa een vervanger. HIj kwam over van Real Valladolid. "Dat Ajax een La Liga-back voor drie miljoen kan halen, zegt mij niet zoveel. We gaan er open in en hem beoordelen. Het is voor zijn ontwikkeling in ieder geval goed dat hij in La Liga al tegen grote clubs heeft gespeeld. Dan zou je bij Ajax ook goed moeten kunnen aansluiten."