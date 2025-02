Boerrigter optimistisch over Ajax: : "Kansen Europa en de titel"

Derk Boerrigter kijkt met vertrouwen uit naar de tweede seizoenshelft van Ajax. Nu de winterse transferperiode voorbij is en de balans in de selectie grotendeels hersteld lijkt, kan de focus weer volledig op het sportieve aspect. De voormalig buitenspeler van Ajax blikt terug op enkele transfers, bespreekt het werk van Francesco Farioli en deelt zijn verwachtingen voor de rest van het seizoen.

"In de Europa League moeten er tegen Union Saint-Gilloise sowieso kansen liggen. Het mooiste van Europees voetbal is dat je de knock-outs hebt. Je hebt één of twee goede wedstrijden nodig en je bent een ronde verder. Dat levert weer geld op. Het kan natuurlijk ook de andere kant opgaan. Eén slechte wedstrijd en je ligt er zo uit. Maar volgens mij liggen er alle kansen in Europa." Boerrigter benadrukt dat het nu vooral draait om stabiliteit en het vasthouden van de huidige lijn.

Ook in de Eredivisie ziet hij mogelijkheden: "Als je de inhaalwedstrijd wint, sta je gewoon eerste. Ajax moet dit niveau en deze trend vasthouden en wie weet sta je aan het einde van het seizoen met de schaal. PSV laat ook steeds meer puntjes liggen. Zij laten punten liggen tegen NEC en PEC Zwolle en dat zijn ook niet de hoogvliegers van de Eredivisie. Als ze daar punten tegen laten liggen, verwacht ik dat dat nog vaker kan gebeuren. Dan moet je er staan en toeslaan als Ajax. PSV heeft een iets beter elftal staan, maar ik denk dat er heel veel kansen kunnen liggen."