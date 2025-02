Boerrigter: "Ze zullen er bij Ajax goed over nagedacht hebben"

Ajax verkocht Diant Ramaj deze winter aan Borussia Dortmund. Derk Boerrigter snapt wel dat de Duitse doelman koos voor een vertrek, gezien hij in Amsterdam geen eerste keeper was.

"Ik vind hem zeker een goede keeper, maar als iemand beter is of de coach heeft meer vertrouwen in een ander, dan zit je op de bank", zegt Boerrigter in gesprek met Ajax Showtime. "Voor iemand met de kwaliteiten om eerste keeper te zijn, snap ik dat je niet op de bank blijft zitten."

"Als ik weet van mezelf dat ik een ontzettend goede voetballer ben en ik zit bij een club op de bank te verpieteren, dan heb ik daar niets te zoeken. Je wilt spelen en beter worden en dus weg", aldus de oud-aanvaller. Ajax verkocht met Ramaj wel een keeper die in de toekomst nog meer kapitaal op had kunnen leveren.

Remko Pasveer, 41 jaar, kan dat niet. "Je krijgt ook geld op het moment dat je je kwalificeert voor de Champions League. Als Pasveer daarin de zekere keuze is om zo hoog mogelijk te eindigen… Als hij daaraan kan bijdragen, is dat een keuze die je moet maken. Het is om het even en het is moeilijk om te zeggen wat wijsheid is. Ze zullen er bij Ajax goed over nagedacht hebben. Ik vind Pasveer ook zeker een goede keeper", aldus Boerrigter.