Bogarde bevestigt Ajax-interesse: "Mijn zaakwaarnemer is gebeld"

Aan het Algemeen Dagblad laat de 21-jarige achterneef van voormalig Ajacied Winston Bogarde weten dat geruchten over de interesse van de Amsterdammers niet zomaar uit de lucht gegrepen zijn. "Het klopt. Er is interesse", geeft de Rotterdammer toe. "Ik ben niet gebeld, maar mijn zaakwaarnemer wel."

Of Bogarde Aston Villa echter zomaar gaat verlaten, valt nog te bezien. "Ik sta onder contract bij Aston Villa. En ik ben tevreden. We zullen zien", aldus de controlerende middenvelder, die de jeugd van Feyenoord in 2021 omruilde voor de club uit Birmingham. Bogarade en Aston Villa zijn in gesprek over een nieuwe contract.