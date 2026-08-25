Bogarde: "Heb geen contact meer met Ajax, de norm is naar beneden"
Winston Bogarde heeft momenteel geen contact meer met Ajax. Dat vertelt de voormalig verdediger van de Amsterdamse club in gesprek met ESPN. Volgens Bogarde is het niveau bij zijn oude werkgever de afgelopen jaren bovendien flink afgenomen.
Bogarde was na zijn actieve loopbaan jarenlang onderdeel van de technische staf van Ajax. Binnen de club hield hij zich onder meer bezig met de ontwikkeling van verdedigers. Ook buiten Ajax werkt de oud-speler van Chelsea, Ajax en FC Barcelona nog altijd met verdedigers. Zo helpt hij onder anderen Jorrel Hato, Dean Huijsen en Matthijs de Ligt met hun ontwikkeling.
Een terugkeer naar Ajax lijkt op dit moment echter niet aan de orde voor Bogarde. "Er is totaal geen contact, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ajax is met hun eigen ding bezig en ik ben met mijn eigen ding bezig. Ik vind het prima zo."
Bogarde ziet bovendien een duidelijk verschil met de periode waarin Ajax nog structureel op het hoogste Europese niveau actief was. "Het is van Champions League naar Conference League gegaan, dus ik denk dat het duidelijk is dat het niveau zwaar en zwaar naar beneden is. De norm is naar beneden en dat zie je ook iedere week op het veld", aldus Bogarde.
Bogarde: "Heb geen contact meer met Ajax, de norm is naar beneden"
Janse in belangstelling van Eredivisieclub: "Interessante optie"
Driessen wil ingrijpende verandering in Eredivisie: "Ongelofelijk"
Xavi rekent af met systeem van Koeman: "Dat is niet mijn idee"
Driessen tipt Ajax: "Hoe simpel kan het zijn? Haal die jongen op"
Johan Derksen: "Hij moet voorlopig niet naar een grote club gaan"
'Ajax bereikt akkoord met Atlético Madrid over centrumverdediger'
Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"
'Ajax heeft nog drie wensen: Cruijff moet opnieuw de markt op'
'Griekse club wil transfer van transferdoelwit Ajax gaan kapen'
'Ajax jaagt op Franse jeugdinternational: meerdere clubs in race'
Van Duijn onthult: "Hij stond niet onwelwillend tegenover Ajax"
Van Basten 'helemaal klaar met voetbal': "Ajax kijken doet zeer"
Mike Verweij lyrisch: "Hij verscheen even bij Ajax op de radar"
Van Duijn ziet groot Ajax-probleem: "Nog altijd geen opvolger"
'Nieuwe concurrent voor Ajax in strijd om gewenste buitenspeler'
'Clubloze Gudelj keert mogelijk terug op hoogste niveau in België'
Jade Anna definitief weg uit Italië en van Taylor: "Zo gek..."
Kluivert was in beeld als bondscoach: "Hij wacht op Nigel de Jong"
Perez kraakt Ajax-transfer: "Dan halen ze hem. Waarvoor dan?"
'Ajacied Youri Baas verschijnt op de radar bij Bundesliga-club'
Van der Vaart blikt terug: "Ik hoopte dat Oranje geen kampioen werd"
Endt nog niet enthousiast over Ajacied: "Dat heb ik nog niet gezien"
Bogarde druk met eigen Academy: "Er is geen contact met Ajax"
'Ajax betaalt minder voor Tsygankov': "Dat is nieuw beleid"
Reiziger laat van zich horen: "Natuurlijk is dat niet leuk"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Telstar en Ajax
'Ajax staat komende week nog open voor vertrek van Berghuis'
'Ajax heeft Tsygankov bijna binnen: transfersom en contract bekend'
Marc ter Stegen en vriendin delen prachtig familienieuws (foto's)