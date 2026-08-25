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Bogarde: "Heb geen contact meer met Ajax, de norm is naar beneden"

Joram
Winston Bogarde
Winston Bogarde Foto: © Pro Shots

Winston Bogarde heeft momenteel geen contact meer met Ajax. Dat vertelt de voormalig verdediger van de Amsterdamse club in gesprek met ESPN. Volgens Bogarde is het niveau bij zijn oude werkgever de afgelopen jaren bovendien flink afgenomen.

Bogarde was na zijn actieve loopbaan jarenlang onderdeel van de technische staf van Ajax. Binnen de club hield hij zich onder meer bezig met de ontwikkeling van verdedigers. Ook buiten Ajax werkt de oud-speler van Chelsea, Ajax en FC Barcelona nog altijd met verdedigers. Zo helpt hij onder anderen Jorrel Hato, Dean Huijsen en Matthijs de Ligt met hun ontwikkeling.

Een terugkeer naar Ajax lijkt op dit moment echter niet aan de orde voor Bogarde. "Er is totaal geen contact, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ajax is met hun eigen ding bezig en ik ben met mijn eigen ding bezig. Ik vind het prima zo."

Bogarde ziet bovendien een duidelijk verschil met de periode waarin Ajax nog structureel op het hoogste Europese niveau actief was. "Het is van Champions League naar Conference League gegaan, dus ik denk dat het duidelijk is dat het niveau zwaar en zwaar naar beneden is. De norm is naar beneden en dat zie je ook iedere week op het veld", aldus Bogarde.

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