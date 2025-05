Bogarde lyrisch over 'Farioli-vervanger': "Hij is er klaar voor"

Winston Bogarde is stellig: Michael Reiziger is klaar voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. De oud-verdediger werkte intensief met Reiziger samen bij Jong Ajax en won in 2018 samen met hem de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

"Michael is rustig, maar kan ook hard zijn als het moet", vertelt Bogarde aan ESPN. "Bij Jong Ajax hadden we natuurlijk een jonge groep, dus dan herkent Michael dat die hardheid wat meer nodig is."

Dat Reiziger genoemd wordt als mogelijke opvolger van Francesco Farioli, verbaast Bogarde dan ook niet. "Het is natuurlijk een jongen van de club. Hij is tactisch goed en staat voor aanvallend voetbal, Ajax-voetbal."

Bogarde is er dan ook van overtuigd dat dit het juiste moment is voor Reiziger om als hoofdtrainer van Ajax aan de slag te gaan. "Ik heb geen enkele twijfels over zijn kwaliteiten. Hij heeft het jarenlang overal goed gedaan. Dit is het moment dat hij er klaar voor is."

Reiziger is momenteel bondscoach van Jong Oranje. Eerder werkte hij als assistent bij Sparta, als trainer van Jong Ajax en als assistent-trainer van het eerste elftal van Ajax.